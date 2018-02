Los vecinos de Sant Joan se quedan sin espárragos al fumigar el Ajuntament los caminos

La tranquilidad de recoger espárragos por los caminos de Sant Joan se ha terminado. El Ajuntament ha fumigado los laterales de los caminos. Distintos vecinos han mostrado sus quejas por esta práctica del Consistorio. Desde hace al menos seis años no se utilizaba este método para limpiar de hierbas los laterales de los caminos públicos del municipio. Además, indican que tras realizar la pulverización de las vías no se instaló ningún cartel advirtiendo del peligro de recoger espárragos o caracoles en dichos caminos.

El uso del glisofato hace años que se viene denunciado desde distintos colectivos que reclaman que se deje de usar para matar las malas hierbas. Tanto el GOB como Apaema han reclamado al Consell de Mallorca y a los ayuntamientos de la Isla que dejen de utilizar este tipo de productos. Las dos entidades, conocedoras del medio ambiente y de la agricultura señalan que «la vegetación que crece en las aceras de carreteras y caminos juega un papel importante, no sólo estético durante la floración primaveral, sino también ecológico, debido a su elevada diversidad biológica y para la producción de recursos que son aprovechados de forma importante por muchas especies de invertebrados y de aves».

En Sant Joan, al menos durante la pasada legislatura y los dos primeros años de esta, no se había utilizado este sistema para limpiar los caminos de hierbas. En algunos puntos del municipio también se ve como se ha fumigado junto a las acequias que llevan agua, una situación que también ha provocado las quejas de los vecinos. Otra de las quejas señala la falta de carteles para avisar de la fumigación. Indican que hasta que la hierba no empieza a amarillear no se pueden percatar de que la zona ha sido tratada con este pesticida.

En estos últimos años en Europa se ha librado una batalla para determinar si se prohibía el uso del glisofato. Al final, desde el año pasado los países europeos pueden utilizar este producto durante cinco años más, aunque existen países que ya han optado por prohibir su uso pese a la autorización europea, se trata de Francia.

En Mallorca aún existen algunos municipios que utilizan este tipo de productos, incluso en el interior de los núcleos de población, para quitar las malas hierbas de las aceras. Sin duda, en Sant Joan podrán comer espárragos, ya que los que podrían recoger en las vías fumigadas son una parte mínima, pero no por ello deja de llamar la atención que se haya utilizado este sistema después de varios años en los que los vecinos estaban habituados a que no se llevará a cabo este procedimiento.

Toda aquella vorágine en torno a la Agenda Local 21 ya ha pasado de moda y aquello de ‘piensa globalmente, actúa localmente’ ha pasado ha mejor vida. Los departamentos de Medi Ambient de los municipios se han relajado y parece que solo las basuras forman parte de esta área. Tal vez se debería volver a activar en toda la Isla todo el proceso participativo y colaborativo que supuso la Agenda Local.