Polémica en sa Calobra por unas obras en un solar en disputa

Polémica en el Port de sa Calobra ante el comienzo de unas obras en un solar urbanizable. Un vecino de la localidad ha denunciado a Ultima Hora que dichas obras, que al parecer consisten en la creación de terrazas para nivelar el terreno (el solar tiene un notable desnivel), no disponen de la preceptiva licencia de obras.

No obstante, el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, negó que las obras carezcan de permiso e indicó que el promotor comunicó previamente al Ajuntament que iba a empezar las obras. «Al tratarse de una zona urbana, y dado que se trata de unas obras menores, pueden comenzarlas cuando quieran», señaló. Solivellas añadió que estas obras disponen de un informe técnico favorable.

El denunciante cree que el Ajuntament de Escorca ha «fabricado» el permiso a posteriori. «Acudí al Ajuntament para interesarme por esta licencia y el alcalde me dijo personalmente que no se había dado permiso de obras alguno para este solar. Y lo hizo ante testigos. Quizás lo hayan fabricado a posteriori porque el regidor Sebastià Amengual trabaja en las obras». El solar está situado en un costado de la calle Port de sa Calobra, en la parte posterior del único hotel de la localidad. Se trata de un terreno con pinos y vegetación boscosa en la parte baja de la Mola de Tuent. Según el denunciante, el solar está en disputa. «El promotor de las obras se hizo con él después de que un usurero se lo vendiera, pero esta venta está impugnada ante la Justicia civil, que aun no se ha pronunciado al respecto, indicó el denunciante.