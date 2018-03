Sí Se Puede Calvià tilda de «vendetta política» la decisión de no construir el ‘skatepark’

El antiguo socio de gobierno del alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) e impulsor del ahora abortado proyecto de skatepark en la urbanización de Galatzó, Fernando Alcaraz, aseguró este jueves que la anulación del mencionado proyecto se trata de una «vendetta política a costa de los jóvenes del municipio de Calvià».

Asimismo, el ex teniente de alcalde de Sí Se Puede (SSP) acusa al alcalde de mentir en las justificaciones en base a las que el gobierno municipal ha decidido rescindir el contrato de las obras de construcción de la pista para monopatines, valorado en más de 350.000 euros. «El proyecto no tiene carencias importantes, lo que pasa es que licitación de la obra por parte del PSOE ha sido una chapuza desde el principio y se olvidaron de incluir el alumbrado y el muro que delimitaba la pista», denunció Alcaraz. Por su parte, el edil de Ciudadanos (C’s) Carlos Tarancón celebró el «paso atrás» dado por el Ajuntament y apostó por destinar el dinero que habría costado la pista a «conservar y finalizar las infraestructuras ya empezadas y no gastarlo en caprichos innecesarios».

Desde las filas del PP, José Manuel Ruiz lamentó que los vecinos de Calvià «tengan que pagar los 25.000 euros que costará rescindir el contrato» y coincidió con Alcaraz en que la decisión de descartar el proyecto de skatepark obedece a «intereses políticos y partidistas». «Espero que la improvisación, debilidad y constante cambio de criterio del alcalde no siga costando dinero a los calvianers», añadió Ruiz.