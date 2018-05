Sansaloni: «La abogacía del Estado debería meterse con otras cuestiones»

No todos los alcaldes del PP quisieron pronunciarse sobre la noticia del recurso que ha interpuesto la Abogacía del Estado contra el Ajuntament de Pollença. Algunos como Martí Sansaloni (Petra) fueron críticos con el recurso interpuesto por la Abogacía del estado. «Poca vista», dijo, a la vez que opinó que «creo que hay otras cuestiones para meterse que son mucho más productivas para todos los ciudadanos». El alcalde de Petra entiende que esta decisión ha sido provocada por la situación de Cataluña. «Si hace 20 años que se dan este tipo de subvenciones y en los argumentos jurídicos de la Abogacía se hace referencia a sentencias de 2009 y hasta ahora no ha habido ningún recurso, la única novedad que tenemos es la situación generada en Cataluña. No entiendo que se metan con estas cuestiones con el conflicto que tienen». Sansaloni es de la opinión que «la lengua nunca ha de ser objeto de confrontación». Por otra parte, defendió que «las rotulaciones las hará el empresario según la rentabilidad que le suponga hacerlo en catalán, castellano o inglés».

Desde Santa Eugènia, su alcalde Xisco Martorell también fue crítico con la situación. «Estoy sin palabras y muy sorprendido. Creía que este tema ya lo teníamos superado y estas acciones no nos hacen ningún favor y nos ponen en entredicho».

Tomeu Jover (Estellencs) cuestiona la filosofía de estas subvenciones.«Es discriminatorio dar ayuda sólo para que se utilice el catalán. ¿Por qué no dan ayudas para ponerlos en inglés o en castellano?».

Antoni Solivellas (Escorca) se muestra «partidario del bilingüismo y discrepo con las líneas de subvenciones para fomentar sólo un idioma. Se deben generar líneas de ayuda genéricas y que fomenten los dos idiomas». Toni Aguiló, alcalde de Fornalutx dice que no opina «de lo que hacen otros, ya sea el alcalde de Pollença o el abogado del Estado. Yo sé lo que haría en mi pueblo. Pero pienso que los recursos municipales, y los del Estado también, están para cosas más importantes y que todo esto sólo lleva a crear conflictos donde no los hay. Como alcalde creo que un municipio debe aprobar las ayudas que considere necesarias siempre que sea legal hacerlo».

El alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, no quiso opinar ya que desde su Ajuntament no se dan estas ayudas. Tampoco el alcalde de Campos, Sebastià Sagreras.