La imagen de la Virgen del Encuentro de Pollença, hecha añicos

La imagen de la Virgen que protagoniza la procesión del Encuentro de Pollença se hizo añicos al ceder una de las mesas sobre las que reposaba en el presbiterio tras los actos del Domingo de Resurrección.

El rector, Xisco Vicens, abre ahora una consulta popular para decidir si restaura la imagen, la remplaza por una más antigua o bien si encarga una nueva. Para la consulta ha pedido la colaboración de la revista local Punt Informatiu y está a punto de lanzar además un sondeo en el perfil de Facebook Parròquies de Pollença.

«La consulta no será vinculante, pero entiendo que el consejo parroquial tiene que conocer la opinión de la gente antes de decidir sobre una cuestión como esta. También se consultará a otros colectivos concienciados con el patrimonio», dice Vicens.

El rector explica que la imagen rota no tiene un gran valor patrimonial. «Tiene como mucho cien años y está hecha de yeso a base de moldes; es lo que se conoce popularmente como una ‘imagen de Olot’. Me dicen que, aunque la restaurara, no quedaría igual, pero una cosa es el valor patrimonial y otra la devoción; es la que la gente conoce».

La alternativa pasa por recuperar una talla más antigua y de más valor (del siglo XVIII) que salía en procesión antes que la rota, pero habría que rehacer sus vestidos.