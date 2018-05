El Ayuntamiento no autoriza la Feria del Motor de Calvià por seguridad

El Ayuntamiento de Calvià no ha autorizado la realización de la actividad «Fira del motor Calvià 2018» prevista para este viernes por razones de seguridad y por no aportar documentación requerida.

La denegación a este acto previsto en el aparcamiento del antiguo Aquapark de Magaluf se ha basado principalmente en motivos de seguridad y porque la organización no ha aportado una parte de la documentación requerida, ha informado el consistorio en un comunicado.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento han comprobado que en la plaza de toros instalada, de unas dimensiones de 40 metros de diámetro, en la que estaba prevista la realización de acrobacias y saltos de vehículos, el promotor del evento no ha podido certificar las mínimas condiciones de seguridad para el público.

El informe técnico informa desfavorablemente sobre la celebración del evento debido a que no se reúnen las medidas de seguridad necesarias, y, por tanto, no se garantiza el que no puedan darse situaciones de peligro grave o inminente para la seguridad y la integridad del público asistente.

El Ayuntamiento ha lamentado las molestias que la decisión pueda causar a las personas que tenían previsto asistir al evento, pero ha recalcado que su obligación es «velar por su seguridad y, en este caso, los informes técnicos concluyen que ésta no está garantizada».