ASI anuncia que presentará una moción de censura contra el alcalde de Llucmajor

El concejal de ASI en Llucmajor, Guillermo Roig, ha anunciado en comunicado que presentará una moción de censura contra el alcalde de Llucmajor, Gori Estarellas (PSOE), «por su mal comportamiento y dejadez con los ciudadanos de Llucmajor».

Roig afirma que «nuestro municipio no puede aguantar ni un minuto más, a un alcalde que no se preocupa por los problemas de sus conciudadanos» y añade que «es por ello, que voy a pedir y pido a los partidos políticos y a los ciudadanos de Llucmajor que me apoyen en esta difícil situación».