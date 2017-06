Javier Cárdenas enciende una nueva polémica al afirmar que las vacunas causan autismo

El presentador Javier Cárdenas vuelve a estar en el epicentro de una nueva polémica al afirmar en su programa de radio que las vacunas causan autismo. Reacción inmediata en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores le han linchado, literalmente. La respuesta del locutor tampoco se hizo esperar con un tuit en el que justifica su afirmación y asegura que «sólo nos hicimos eco de noticias como el resto».

Yo si que estoy vacunado de manipuladores. pic.twitter.com/1lDiMSUSiX — Javier Cardenas (@_javiercardenas) 7 de junio de 2017

El controvertido presentador catalán no es el único personaje público que ha lanzado esta información en los últimos años. Otros rostros conocidos han propagado este 'bulo', tal y como lo definen algunos expertos. Según Cárdenas, la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubeola produce un mayor riesgo de trastorno del espectro autista y así lo contó en directo. «Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama: el autismo se ha convertido en una epidemia. Para que veas hasta qué punto algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas», dijo.

Para tratar de dar fuerza a su afirmación, Cárdenas añadió que «muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en EEUU ha aumentado un 78% en los últimos 10 años, casi un 80%, los casos de autismo. Y, evidentemente, no han aumentado de casualidad».