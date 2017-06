A la caza del Rosco de Pasapalabra en Palma

Con la ‘c’, selección de personas para participar en el programa Pasapalabra. Casting. Eso es lo que realizó este jueves en Palma el equipo de la productora Xanela, que produce el espacio de Tele5 presentado por Christian Gálvez. Desde primera hora, algunos aspirantes esperaron en la puerta de personal del Auditòrium de Palma.

Entre los aspirantes, algún rostro conocido de los seguidores del programa, como Ramona González, a quien llaman ‘Mona’ y ha participado en dos ocasiones. «Estuve dos veces en Pasapalabra, una de ellas en cinco programas pero fallé al no saber el nombre de un Premio Nobel de Literatura y desde entonces me he aprendido los 100 agraciados con esta distinción de memoria», confiesa.

El casting de la Supercopa de Pasapalabra seleccionará a dos concursantes de cada comunidad, quienes se enfrentarán entre ellos y competirán con otros finalistas. El ganador se llevará 100.000 euros.

Marta Gómez, redactora del programa, comenta que «el casting consiste en dos pruebas, tras superar un examen escrito, donde hay tres roscos, para el que disponen 15 minutos de tiempo, los elegidos podrán acceder a la prueba de cámara, donde se les grabará». El filtro, confiesan desde la organización, es bastante duro y el nivel cada vez más alto. Mientras que en Madrid o Barcelona pueden llegar a reunirse 400 candidatos, ayer en Palma no llegaron al centenar. Mallorca ha proporcionado a lo largo de los casi 3.000 programas a destacados concursantes como el jefe de policía municipal de Manacor, Luis Esteban.