Una mujer de 70 años acoge un inmigrante marroquí y este la deja en la calle okupando su vivienda

El drama humanitario de los refugiados ha causado un gran revuelo ciudadano en nuestro país. Decenas de manifestaciones y movilizaciones como 'Volem Acollir' se han producido en los últimos meses a favor de la llegada de estos inmigrantes a nuestro país, mostrando una predisposición asombrosa por acoger en casa de uno mismo a alguno de los supervivientes de tal conflicto.

Juana, vecina de Jerez de la Frontera, decidió acoger a sus 70 años, conmovida por la situación, a Mohamed, un joven inmigrante que conoció en un comedor social. El sujeto, lejos de agradecer la hospitalidad de la anciana, empezó a aprovecharse de las ventajas que le presentaba la situación. «Empezó a pedirme dinero, para poder conectarse a Internet y yo no tenía. Bueno, tenía algunos ahorros que me fue sacando, poco a poco» comenta Juana.

Sin embargo, el drama llega cuando Juana, que sufrió una rotura de clavícula que la tuvo casi un año en hospitales y residencias, no puede volver a su casa porque Mohamed no le abre la puerta e incluso le dice que no vuelva más por allí.

Nieves, amiga y vecina de Juana, decidió acogiendo a Juana en su casa hace ya 5 meses, es decir, el tiempo que Mohamed lleva ocupando la casa de esta. De momento, los vecinos le han pedido a Juana que acuda a la Policía Nacional para denunciar el suceso, quien podría ser acusado de un delito de usurpación.