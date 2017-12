Matt Damon hiere sensibilidades hablando sobre los supuestos abusos sexuales en Hollywood

El actor Matt Damon ha soliviantado a algunas compañeras de profesión por unas declaraciones relacionadas con los hombres y el acoso sexual.

Hace tan solo unos días removió polémica al diferenciar el acoso de «otros comportamientos» de los hombres, y ahora ha reclamado una mayor atención en aquellos hombres de Hollywood, la mayoría, que no son acosadores.

«Estamos en un momento decisivo, y es genial, pero creo que una cosa de la que no se habla es que hay una gran cantidad de hombres -la mayoría de hombres con los que he trabajado- que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no se verán afectadas», aseguró Damon en declaraciones a Business Insider sobre un manifiesto para poner de relieve el rechazo de la profesión a este tipo de prácticas, muy en boga últimamente.

«Si tengo que firmar algo sobre el acoso sexual, no me importa, lo firmo. Lo hubiera firmado antes. Yo no hago eso, y la mayoría de gente que conozco tampoco», asegura el intérprete, un hecho que algunas personas creen que resta importancia a los diversos casos de abusos que han salido a la luz en los últimos tiempos.