Los más guapos de Baleares

Desde la desaparición de los concursos Miss y Míster España, con la elección de unas y otros en cada comunidad del país, su lugar ha sido ocupado por otros concursos de belleza que conducen a lo mismo: a la elección del más guapo y más guapa del país, a cuyas finales participan a través de una elección de candidatos comunitarios o, sino, por designación directa de estos por parte de la organización.

Ultima Hora los ha reunido a casi todos, no acudieron a la cita, por motivos diferentes, Miss World, Mister Gay, Miss Cosmos y Mis Top Model. Estuvieron presentes el Rey y Reina de la Belleza, Miss Turismo, Mister Global, Miss Intercontinental y Miss Curvys. Entre ausentes y presentes, diez.

Patxi Sánchez es el Rey de la Belleza de Balears de 2017. En el transcurso del certamen nacional fue expulsado del mismo por su comportamiento, lo cual él rechaza. «Este asunto se resolverá donde deba resolverse. Yo estoy muy tranquilo y orgulloso por mi participación». Confiesa que se acabaron para él los concursos y que se va a dedicar a la moda. También está contenta de haber llegado a participar en el certamen nacional de Reina de Belleza, cuyo título comunitario consiguió este verano en Palma, la guapa Emilia Melina Haderer, mujer con mucho criterio.

Xim Colom es Mister Global. Tiene un gimnasio y es entrenador personal, «aunque ahora me estoy dedicando más a la moda». Del concurso dice que ha estado muy bien organizado. Por ello, «animo a los chicos a que se presenten en el próximo».

Marina Rosselló es Miss Intercontinental Spain. Tiene 24 años y prepara oposiciones a la Administración Pública. Es candidata a participar en el título mundial, «pero todavía no sabemos cuándo tendrá lugar. Pero yo estoy preparada».

Cati Capellá es Miss Curvys. Es una guapa mujer, sin complejos y orgullosa de su cuerpo. Intentó proclamarse Miss Curvys nacional, «pero no hubo suerte. Eso sí, la experiencia fue muy bonita». Cati anima a todas las chicas de talla grande a que se presenten a Miss Curvys 2018.

Por último, Xisca Palmer, Miss Turismo Balears, se considera una mujer feliz que anima también a las chicas a que no den la espalda a este concurso, «pues te abre puertas y hace que conozcas a gente interesante». Afirma que si no tuvo suerte en Miss Turismo Spain, «no pasa nada, porque de él me quedo con lo más bonito: haber podido participar».

Todos estuvieron afirmaron que verían de forma positiva que se creara un certamen de belleza que proclamara al más guapo y más guapa de todos. Aunque indicaron que para ello las distintas organizaciones se tendrían que poner de acuerdo.