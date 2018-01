Cabalgata de los Reyes Magos en Palma, ¿a qué hora empieza y dónde se puede ver?

Están a punto de llegar a Mallorca. Sus Majestades de Oriente ya tienen listo el itinerario que realizarán este viernes por la tarde por los distintos pueblos de la Isla, un recorrido que realizarán acompañados por un séquito lleno de música, color y danzas.

En Palma llegarán al Moll Vell a las 18.00 horas a bordo del barco de época Rafael Verdera. Desde allí comenzará un desfile mágico y de lo más novedoso, ya que de las 13 carrozas que integran la cabalgata 11 son nuevas. Y todas comparten un tema en común: la flora y los pequeños animales cuya vida giran en torno a las plantas, como las abejas, las mariposas o el colibrí.

Con un presupuesto de 250.000 euros, y bajo la dirección de Trui, el desfile promete estar lleno de fantasía y de música, ya que este año participan siete grupos que cantarán o interpretarán su música en directo a lo largo de todo el recorrido, que se inicia en el puerto de Palma y continúa por la Plaça de la Reina, el Born, Unió, la Rambla, Bisbe Campins, Rubén Dario, Passeig Mallorca y Jaume III, para terminar de nuevo en el Born, donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a las cientos de personas allí congregadas a partir de las 20.30 horas desde el balcón del Casal Solleric.

Importante para los conductores: en toda esta zona de Palma está prohibido aparcar desde las 13.30 hasta las 22.30 horas, y circular desde las 15.00 horas. La apertura del tráfico se realizará una vez que termine la cabalgata de forma progresiva. Asimismo, y desde las 15.00 horas, se realizarán restricciones de circulación en las calles que desembocan en el itinerario del desfile; en especial las zonas de Protectora, Santa Creu, Sant Feliu, Sant Jaume, Bonaire, Concepció y Constitució.

Este año, y como no podía ser de otra manera, no faltarán unas estrictas medidas de seguridad – no detalladas y que los ciudadanos constatarán in situ– y miles de kilos de caramelos (un total de 5.224), cien de los cuales no tendrán azúcar y que serán lanzados desde la carroza de el Ball de les Fades. Ésta será una de las trece que forman parte de una comitiva con 16 comparsas y tres séquitos reales, uno para cada Rey y todos con un animal como protagonista: el ciervo para Melchor, un colibrí para Gaspar y una jirafa para Baltasar.

Los Reyes estrenan también vestuario y sus séquitos portarán sus estandartes. Lo que no cambia son dos carrozas: la estrella que encabeza el desfile y el carbonero, atento a los pequeños que no se hayan portado del todo bien. Será un desfile que incluirá tres partes diferenciadas: una fantástica, protagonizada por las carrozas de las abejas, las mariposas y las hadas; una segundo bloque Real, con los estandartes, séquitos y carrozas de Sus Majestades, y una parte final que hará referencia a los mitos del bosque. Y para los más rezagados, que sepan que la cabalgata incluye una carroza con los carteros Reales, que entregarán a los Reyes las peticiones de los niños esa misma noche.

Además, los Reyes Magos también llegarán a todos los municipios y pueblos de Mallorca. En este mapa se recogen algunas de las cabalgatas que tendrán lugar esta tarde.