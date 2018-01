Predicciones de la vidente Caterina Oliver para este 2018

Caterina Oliver Llobet es, desde hace 40 años, astróloga y experta en el tarot y en los ángeles. Acudimos a ella para que nos contestara algunas preguntas sobre lo que puede acontecer en 2018. Para ello, hace uso del tarot y de las cartas astrales.

A nivel de Govern, ¿cómo va a ser el año?

—Vamos a seguir con los pactos, aunque puede producirse algún cambio a instancias de las mujeres que conforman el Govern.

La economía, ¿cómo será?

—Estamos en un buen año en cuanto a la economía, pero deberán introducirse nuevos sistemas de trabajar, o renovar, mejor, los que hay.

¿Urdangarín ingresará en prisión?

—Como ha visto, la carta de la Justicia ha salido al revés, lo cual significa que hay personas de peso, por detrás, que manejan los hilos y harán que la justicia no se aplique. Por ello, al menos en este año, no va a entrar.

¿Gobernará Puigdemont en Catalunya?

—No. Como buen Capricornio que es, le ha entrado Saturno el día 21, que fue el día de las elecciones, y Saturno pone las cosas muy difíciles a las personas que tienen el signo a donde entra. Por otra parte, el destierro donde está lo veo larguísimo. Y como Urano se va de Aries, que es el signo de Oriol Junqueras, éste no podrá hacer lo que querría gobernar. Y como ni Arrimadas, ni Iceta, aunque se unan, conseguirán mayoría, veo que se tendrán que repetir las elecciones.

¿Seguiremos teniendo reyes en España?

—Sí, pero el rey Felipe se encontrará con más dificultades en el exterior. Y Letizia perderá popularidad. La gente la ve demasiado rígida, estricta y cuadrada.

¿Está viva Malén Ortiz?

—Creo que sí, al menos las cartas así lo dicen. Si estuviera muerta, hubiera aparecido la carta de la muerte. Y no ha aparecido. Y si ella está lejos de su ámbito familiar es porque alguien así lo ha querido. Es un poco como Ilenia, la hija de Al Bano. Está fuera en contra de su voluntad, pero no muerta. Y su caso no creo que se resuelva este año.

¿Ascenderá el Mallorca a Segunda División?

—Por lo que veo en las cartas, la comunicación no es buena, y... Pues que lo tiene difícil. Mire -nos –muestra la carta–, ha salido el sol al revés, y eso significa que se le pueden complicar las cosas.



¿Qué pasará con el At. Baleares, que anda por la zona baja...?

—Lo tiene muy mal. Veo demasiadas cosas viejas que no dejan avanzar a las nuevas. De ahí que necesite una gran renovación. No solo han de arreglar el campo. Deben solucionar otras cosas.

¿Y Nadal?

—Nadal es muy sensible, por lo que le afectan las emociones, a la vez que tenaz, sobre todo a la hora de entrenar y jugar. Como se le acerca Neptuno, algo puede ocurrir. Se puede casar o hacer algo que no está acostumbrado a hacer, y que nada tiene que ver con su profesión.