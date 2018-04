Las opiniones de los alumnos avalan el método formativo de Campus Training.

Diversos estudios han demostrado que la mayoría de la gente confía tanto en las reseñas de internet como en las recomendaciones personales. Así, una de las herramientas más utilizada por los usuarios es Google Places. Al buscar una marca en una ubicación concreta, el usuario puede localizarla en un mapa, encontrar formas de contacto y también opiniones que otras personas dejaron. Estas opiniones son un importante referente, ya que son comentarios realizados directamente por clientes y muestran cómo ha sido su experiencia con la marca y sus servicios.

Por sectores, el ámbito formativo es uno de los que más destaca en relación a las reviews. Las ofertas de cursos son infinitas y el proceso de elección cada vez resulta más complicado, por lo que la ayuda de experiencias previas es muy importante para elegir el mejor centro de estudios.

José Miguel Novalbos, responsable de formación de los centros Campus Training, indica que conocer las opiniones de sus alumnos es importante para «poder mejorar y dar un servicio continuo de calidad tanto en la atención personal que brindamos a nuestros alumnos como los contenidos de cada uno de nuestros cursos». Pero, también destaca el escaparate que eso supone para futuros alumnos y por eso señala que «desde Campus Training se mantienen todos los canales abiertos para que los alumnos cuenten su experiencia con nosotros». Por un lado, cuentan con un espacio de opiniones en la web, donde los alumnos pueden contar sus experiencias sobre los distintos cursos formativos. Es el caso de Cornelia, que está «encantada a nivel profesional y personal con Campus», por lo que es poder hacerse el curso a su medida; o de Fernando, que afirma: «no he tenido grandes dificultades, quizá la única haya sido pasar de la teoría a la práctica». Por otro lado, tienen un canal de Youtube que recoge un gran número de experiencias y opiniones de antiguos alumnos, como es el caso de Olaya, actriz de doblaje; Jorge, recepcionista de hotel o David, técnico en emergencias sanitarias.

Según Novalbos, responsable de formación, «en Campus entendemos que toda opinión merece ser escuchada ya que todas expresan sensaciones, pensamientos o deseos que pueden ayudarnos a estar todavía más cerca de nuestro principal objetivo: la plena satisfacción de nuestros alumnos». Las valoraciones en Google son otro de los canales utilizados por los alumnos para hablar de cada delegación en concreto, por ejemplo, los centros de San Sebastián, Valencia o Palma de Mallorca. A través de Google Places los alumnos valoran el centro, los tutores, el temario o la metodología.

Las opiniones de los alumnos ofrecen una valoración directa y como destaca el responsable de formación de Campus Training, José Miguel Novalbos, «las opiniones que nuestros alumnos tienen sobre su experiencia con nosotros no sólo son importantes porque nos muestran el nivel de satisfacción general obtenido por nuestros cursos, sino también porque nos enseñan aquellos aspectos en los que todavía podemos mejorar para que su experiencia con nosotros sea insuperable».

Metodología Campus Training avalada por sus alumnos

Las opiniones de alumnos apoyan la metodología de Campus Training, que busca adaptarse a cada alumno, a sus circunstancias y a sus metas. Algo que, por encima de todo, destaca Silvia Ferreiro, una antigua alumna del centro con discapacidad visual: «me facilitaron el material adaptado al programa de lectura que uso en mi ordenador y, además, mi tutora se ofreció para transcribir mis tests». Jorge Gil, también antiguo alumno de Campus Training, actualmente técnico en radioterapia, coincide con Silvia, al afirmar que el centro «lleva a cabo una forma diferente de enfocar el estudio, más positiva y favorable para el alumno».

Los objetivos y el ritmo de preparación son fijados por el alumno junto con un experto en pedagogía que diseña un plan adaptado a él. Cristina Otero, alumna del curso de personal shopper, comenta que «la flexibilidad de Campus me vino muy bien» y Claudia Buileo, higienista dental, también dice que «decidí estudiar en Campus Training porque no tenía mucho tiempo libre y estaba trabajando y la flexibilidad de horarios me venía genial». Por su parte, José Luis Ramírez, técnico en transporte sanitario, destaca que a raíz de su formación en Campus Training su vida ha cambiado: «desde que hice las prácticas me he quedado trabajando».

Además, de tutorías personalizadas y temarios actualizados, Campus Training ofrece asesoramiento laboral a través de su Observatorio de Empleo, un servicio para poner en contacto alumnos y compañías que buscan candidatos de determinados perfiles y acuerdos de colaboración con más de 3.000 empresas para realizar prácticas.