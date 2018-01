Guerra de vídeos a costa del Procés

Con el procés como telón de fondo, los que apoyan el independentismo catalán y los que están en contra se han lanzado a la conquista de la opinión pública en los días premios a la formación del nuevo govern de la Generalitat. Carles Puigdemont continúa en Bruselas cuando acaba de cumplirse el plazo de 90 días que permite el país antes de regularizar su situación.

Con Roger Torrent como nuevo presidente del Parlament, el día 30 de enero es la fecha tope para elegir un nuevo presidente. La victoria de Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, en los comicios no le permite sin embargo ser elegida presidenta al no contar con el número de escaños necesarios. Oriol Junqueras, líder de ERC, permanece en prisión y en los últimos días parecen haber incrementado las presiones sobre Puigdemont para que no avance en su intento de ser investido president de forma virtual.

Mientras la compleja situación política sigue su curso, el cómico Toni Albà se ha erigido como nuevo president de Catabàrnia. Albà, que se define a sí mismo como un bufón, contrarresta así el mensaje que Albert Boadella lanzó, a modo de parodia, y en el que se proclamó presidente de Tabarnia.

Hace unos días el dramaturgo Albert Boadella se declaró, también en un vídeo, presidente de Tabàrnia.

Sea como sea, el entretenimiento y las risas están servidas de la mano de estos dos grandes conocedores del funcionamiento de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales.