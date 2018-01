60 años del Celler Sa Premsa

El tiempo parece haberse detenido en el Celler Sa Premsa. La decoración, con pequeños cambios, es casi la misma que lucía el local a finales de los años 60-principios de los 70 del siglo pasado. «La idea de colgar carteles de toros fue de un amigo de mi padre», afirma Tolo, hijo de un solleric del que su viuda siempre ha dicho: «Me casé con un banquero y acabé con un restaurador». Y así es. Antonio Mayol fue un emprendedor, abrió el celler en mayo de 1958 en lo que era un almacén. «En aquel momento empezaba el boom turístico, faltaban restaurantes típicos y vio negocio allí», afirma Tolo. Durante dos años lo compaginó con la banca, luego vio que era imposible, dejó la banca «y se dedicó en cuerpo y alma» al celler, pese a no tener conocimientos de cocina ni hostelería.

El local empezó a ser conocido rápidamente. El éxito está en «precios, calidad y servicio, es lo que nos inculcó el patrón, mi padre. Siempre decía: «Respetad los precios, que el cliente no tenga que esperar….». En aquellos años empezó a funcionar la excursión Palma By Night y una de las paradas era Sa Premsa. Los recibían con sangría y coca de verdura; luego acababan en una discoteca de Gomila. La cocina cerraba cuando ya no había clientes, eran otros tiempos. Antonio Mayol murió en 2010 y desde hace 25 años el negocio lo dirigen sus hijos, Bartolomé y Lorenzo.

A lo largo de los años por el celler han pasado muchos famosos: Rocío Durcal, Julio Iglesias, el Dúo Dinámico... Sus firmas están en el libro de visitas, aunque no tienen fotos. «En aquellos tiempos no había móviles», dice Tolo mientras comenta las visitas de Jesús Gil. «Era muy parlanchín y se ponía a repartir pins del Atlético de Madrid». También recuerda las visitas de Felipe VI cuando era príncipe.

El restaurante ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y desde hace 10 años se ha sumado a la moda del tapeo.