Un artículo de una publicación británica pinta a los españoles como «gritones, impuntuales, malhablados y desagradecidos»

Un artículo de la publicación británica The Times titulado ‘How to be Spanish’ (Cómo ser español) caricaturiza y no deja en muy buen lugar a los españoles, a quienes pinta como «gritones, impuntuales, malhablados y desagradecidos».

En su escrito Chris Haslam quiso dar en clave humorística algunas pistas a los británicos para no dar mucho la nota cuando visitan nuestro país: lo principal, según él, es «maldecir como un soldado, beber vino tinto frío y acabarse siempre la cena», así como dejar de lado «las nociones anglosajonas de educación, discreción y decoro».

Caracteriza de algo básico aprender español, así como abrazar y besar a completos desconocidos al entrar en un bar, o «tirar al suelo cualquier cosa que no te puedas comer o beber. Excepto los vasos».

Asegura también que siempre desayunamos «tostadas, sobrasada y un cortado» y nunca damos las «gracias» o pedimos algo «por favor».

El artículo, sin mucho sentido y carente de base científica, lanza unas recomendaciones polémicas como pasar la noche viendo la televisión, sobre todo ‘Got Talent España’ y ‘Sábado Deluxe’. No han sido pocos los que, tras la publicación del artículo, han criticado tanto al periodista como al medio por dar pábulo a semejante producto repleto de estereotipos y datos inexactos o deliberadamente falsos.

Hasta el punto de que Haslam ha pedido perdón a todo aquel que pueda sentirse soliviantado. Argumentó que trató de hacer un texto de humor, que en todo caso no le salió tal y como había previsto.

A la vista de los acontecimientos no contentó mucho con su explicación, y el reportero ha decidido cerrar su cuenta y ausentarse del debate mediático en las redes sociales hasta que amaine el temporal.