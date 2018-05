Madó Pereta proclama su mallorquinidad en un vídeoclip

Madó Pereta, de tiros largos, con la bandera de Mallorca en sus manos, rodeada de las Sedi Girls, estaba este martes en Jaime III Todas cantando frente a una cámara de televisión, con la música de YMCA, de los Village People, a la que habían puesto otra letra, obra de Francesc Beltri Gebrat. Una versión particular con la siguiente letra: «Palma/una bella ciutat./També Inca/en es centre des pla/ Estim Muro/ Amb llaüt navegar/Catem sempre aquí tot d’una. Sóller !!! Quin port vora la mar/Capdepera !!! No te’n pots oblidar/Ves a Campos !!!/As mercat a comprar pa torrat i seràs lliure. Jo crid al món i dic: som mallorquí. Forasters benvinguts/Illa de ben parits/Cap tristesa aquí no té raó. Som mallorquí...»

Y como no, canta también a la ensaimada, a los crespells, cocarrois, turrones y almendras, Chopin, al pebre coent, al Mallorca a Primera, a los esclatasangs y al trampó… Y menciona a casi todos los pueblos de la Isla. «Porque todos no cabrían», dice.

Madó Pereta, según nos dijo, estaba grabando un vídeo clip que aparecerá pronto, Soc Mallorquí!, acompañada de las voces que las Sedi Girls. El vdeo clip se verá a través de Canal 4.