Siete planes de ocio para este fin de semana en Mallorca

Con la llegada del fin de semana toca pensar en planes para disfrutar del esperado descanso. Conciertos, teatro, cine, ocio para los más peques y momentos de relax, ¿qué te apetece? Aquí encontrarás siete divertidas propuestas para estar entretenido estos días.

■ Pablo López. El cantante y compositor malagueño hará de Trui Teatre su particular patio. Este artista, que se dió a conocer tras su paso por la academia de Operación Triunfo, se ha convertido en una de las caras más conocidas del panorama musical español. Este viernes recala en Palma para presentar Camino, fuego y libertad. Este se trata de la primera cita que tiene Pablo López con los mallorquines ya que en agosto regresará para ofrecer un nuevo concierto en Son Fusteret.

■ Conciertos en La Movida. Un fin de semana más, la sala palmesana ofrece música en directo sobre su escenario. El viernes será el turno Ricky Hombre Libre que presentará su nuevo show acompañado de Neno da Rúa y Dinosaurio Jacinto. El sábado será el turno de The Billy Young Band (AC/DC Tribute), la auténtica reencarnación balear de los australianos AC/DC.

■ Sesión de cine. Disfrutar de una película en la gran pantalla y unas palomitas es uno de los mejores planes para aquellos que buscan tranquilidad. Entre los estrenos de la cartelera de semana destaca Han Solo: una historia de Star Wars, las nuevas aventuras de Han Solo y Chewbacca en una lejana galaxia. Otras de las novedades son Dos coronas y Fortunata, entre otros títulos.

■ Dirty Dancing. El musical, que ha dado el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y producido por LETSGO, estará en el Auditórium de Palma hasta el 3 de junio. En el espectáculo se puede disfrutar asimismo de la versión original de las fantásticas y memorables canciones de la película, entre las que destacan Hungry Eyes, ¡Hey! Baby, Do you Love Me? y The Time of My Life.

■ Mercat de Sant Rescat. La Asociación de Vecinos de Canamunt celebra su ya tradicional Mercat de Sant Rescat con decenas de stands de segunda mano, diseño, gastronomía, música y muy buen ambiente. Además contarán con actividades como un cuentacuentos infantil y música en directo.

■ Fires de Manacor. Esta localidad de la Part Forana vive una de sus jornadas de máxima actividad con la celebración de esta feria, que cuenta con numerosos y variados puestos. Para la Fira Agricola, Ramadera i Artesana del día 27 de mayo hay programada una demostración de animales, exposición de vehículos de época, actividades deportivas y actuaciones de baile, entre otros.

■ Un cita gastronómica. Salir a comer con amigos o con la pareja es una de las mejores opciones para disfrutar de estos días y saltarse la operación bikini. Aquí pueden encontrar una guía de restaurantes y bares en Mallorca.