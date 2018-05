ElRubius deja YouTube por problemas de ansiedad

El youtuber ElRubius deja esa red social por unos meses debido a problemas de ansiedad. Así lo ha anunciado él mismo en un vídeo bajo el título «Me voy a dar un tiempo».

Ha contado que sufre una ansiedad «del copón» que le ha obligado a ir de médicos durante meses.

«Creo que es algo que llevo arrastrando todos estos años y cada vez ha ido a más, cada vez más gente opinando sobre ti, cada vez hago cosas más grandes e intento hacerlas lo mejor posible... Por eso tuve que ir al médico. Cada vez me costaba más respirar, dormía peor, muchas veces en directo notaba como cosquilleos en las manos», explica el rey de YouTube.

Pero no se va de manera definitiva, si no que se toma un tiempo, un tiempo en el que seguirá en otras redes sociales, que no le llevan tanto trabajo.