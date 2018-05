Amaia publica una foto en redes sociales para reivindicar el pelo en las axilas

Amaia Romero encandiló al público en Operación Triunfo con su forma de ser y ahora, una vez fuera de la academia, sigue fiel a su forma de ser

La ganadora de OT 2017 sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que presumía de pelo en las axilas, su forma particular de reivindicar el vello en el cuerpo de la mujer.

La imagen ya acumuló más de 250.000 'Me gusta' en solo trece horas y se viralizó tras su publicación, generando rápidamente un encendido debate en redes sociales.

Ya durante su estancia en la Academia de OT, Amaia revindicó el vello femenino, confesando en más de una ocasión que no tenía por qué depilarse: «No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelos. Tengo muchísimo pelo, pero me la sopla».