Maico ‘asalta’ el verano con 'Hey Hey'

Una chica extranjera llega a Mallorca para pasar las vacaciones con su madre y su padre, pero la compañía no parece motivarla y se aburre. En el hotel conocerá a un camarero que, con poca destreza, intentará seducirla... Así comienza el videoclip de Hey Hey, un tema del grupo mallorquín Maico que tiene los ingredientes para hacerse un hueco entre los éxitos de este verano, a punto de empezar.

Protagonizado por Toni Sastre y Ann Perelló, el videoclip tiene dos partes: el día, cuando la familia llega al hotel, y la noche, en la que Maico ofrece una actuación. Los componentes del grupo también aparecen en el vídeo. «Jamás habíamos hecho de actores; es la primera vez y fue divertido, pero la verdad es que tuvimos que repetir algunas tomas...», explican Joan Caballero y Nito, el teclista y guitarrista.

Compuesta por los cinco componentes y producida por Jordi Tugores, de Alquimia Records, Hey Hey puede escucharse en el álbum Emotional Tourist. Es el tercer videoclip de la banda, después de Rainbow y How we dream. Nito y Caballero se muestran satisfechos con la canción y el videoclip. «Es una canción que ha gustado y engancha rápidamente. ¡Ojalá que se convirtiera en el tema del verano!», indican el guitarrista y el teclista, que no esconden una sana ambición para abrirse paso en el mundo del pop.

De momento, la cadena 40 Principales ya se ha hecho eco de la canción. El videoclip se grabó el 7 de abril íntegramente en el hotel Viva Blue & Spa de la Platja de Muro. Pilar Cladera, directora de márketing de Hoteles Viva, expresó la voluntad de la cadena de apoyar la creación musical y, particularmente, la realizada en la Isla. «El videoclip explica una historia muy emocional que podría vivirse en un hotel de Mallorca».