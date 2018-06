Lidia y Paula se preparan para afrontar la prueba de Animal Force

Se llaman Lidia Gallego y Paula Vich. Son atletas y tienen ganas de comerse el mundo. Además, son influencers muy reconocidas en las redes sociales, son unas auténticas guerreras de la pista. «La fuerza no viene de una capacidad física. Viene de una voluntad indomable», apuntaba Mahatma Gandhi. Y ésta es la mentalidad con la que Lidia y Paula están preparando la próxima Animal Force, un espectacular evento basado en las pruebas más asombrosas de los programas de televisión americanos de fuerza y habilidad, que se disputará el próximo 23 de junio en el box central de Crossfit s’Embat, centro oficial de Crossfit, que cede sus instalaciones para la disputa de la competición.

Deportistas

«Siempre, desde pequeña he hecho deporte –nos dice Silvia–. He ido probando varias disciplinas deportivas a lo largo de mi vida. Empecé con gimnasia rítmica y seguí con baloncesto, atletismo en el colegio, tenis, volley, piragüismo y, finalmente, me quedé con el atletismo, pero no descarto probar nuevos deportes. Aparte, he estudiado un Grado Medio de Deportes y ahora estoy en el Grado Superior. Una vez que lo finalice, no sé si dedicarme a ello o seguir estudiando».

Paula confiesa que desde pequeña «he estado aprendiendo diversas modalidades de bailes: danza del vientre, ballet, boleros, flamenco... Un día, un profesor de Educación Física me dijo que sería muy buena en atletismo, aconsejándome que me iniciará en él, y le hice caso: Tanto, que ahora llevo diez años practicándolo. Además, estoy estudiando Deporte. Tras haber superado los dos grados, ahora estoy haciendo las prácticas. En cuanto al futuro –apostilla–, quiero presentarme a las oposiciones de policía y, si las gano y puedo, no dejar el deporte».

Lo que les espera

La organización ya dispone del circuito de pruebas que los participantes deberán completar en el menor tiempo posible para alzarse con el título de campeón o campeona. Se trata de un compendio de habilidad y fuerza.

Los participantes de la Animal Force 2018, nada más iniciar el circuito, deberán levantar una rueda, hacer tres dominadas estrictas, recorrer 15 metros con el paso del granjero (agarrar dos pesos elevados, uno con cada mano, y transportarlos una distancia), coger un balón medicinal de 9 kilos y saltar varios obstáculos (cajones, por ejemplo); realizar 10 sentadillas con lanzamiento de balón y empujar un trineo. Todo ello, en el menor tiempo posible y ante la atenta mirada de los jueces.

Todas las personas interesadas en participar pueden inscribirse (inscripción gratuita) enviando un mensaje de Whatsapp al 600 034 422, indicado la edad, altura y peso del participante.

La totalidad de los competidores serán obsequiados con una camiseta Animal. Y todos los vídeos, promociones e información podrán seguirse a través de la página oficial del evento nopongaslimites.com.