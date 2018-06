Acusan a Amaia Montero de salir a cantar borracha en un concierto

La cantante Amaia Montero ha sido acusada de salir a cantar borracha durante el concierto que ofreció en las fiestas patronales de San Antonio de Renedo (Piélagos, Cantabria) el pasado sábado. Esa actuación marcaba el inicio de la nueva gira de la exvocalista de La oreja de Van Gogh, sin embargo parece que no ha empezado con muy buen pie. De hecho, las criticas en las redes sociales no han dejado de sucederse.

El recital de la cantante ha sido descrito por su público como un «espectáculo bochornoso» y han sido múltiples vídeos que han compartido sus fans a través de las redes sociales como queja hacia la falta de profesionalidad. Pero no es sólo la calidad vocal lo que critican los asistentes, también han manifestado que su comportamiento no fue el adecuado durante toda la velada.

En uno de los vídeos compartidos en las redes sociales se puede observar como la cantante intenta arreglar la situación, pero sólo consigue empeorarla más. En las imágenes puede escucharse como Montero se dirige en inglés a los componentes de su banda y les dice: «Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no».

Ante esta situación los seguidores de la cantante están indignados y han tildado el espectáculo de «vergonzoso y bochornoso». «Puede que el sonido estuviese mal, que lo estaba, puede que no tuviese su mejor día, que desde luego no lo tuvo. Pero el recital de gallos, desafines, entradas a destiempo en las canciones y demás es vergonzoso», ha comentado un asistente en su perfil de Facebook.

Aunque la cantante todavía no ha dado explicaciones de los ocurrido, hay que recordar que no es la primera vez que le pasa. En el año 2015 ya tuvo un pequeño ‘problemilla’ durante su actuación en una gala de Los 40 Principales. Se comentó que Amaia Montero había salido al escenario con alguna copa de más pero ella explicó que estaba así por haber tomado ansiolíticos.