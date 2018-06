Amaia Montero responde: «Es terrible que digan que actué borracha como una cuba»

Amaia Montero no ha tardado en responder a la polémica surgida tras su concierto en el pasado viernes en Cantabria. A la cantante se le ha acusado en la última horas de salir a actuar borracha y de haber ofrecido un espectáculo «bochornoso».

Tanto ha sido el revuelo que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha querido dar la cara en sus numerosas apariciones públicas para promocionar su último trabajo. «Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo», contestó Amaia al ser preguntada por un reportero.

«Fue desde luego muy mala suerte, pero una cosa es eso y otra lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo, que son absolutas salvajadas y aberraciones. Entre eso y la transformación de cara de hace dos semanas...», continua justificándose la cantante.

La artista ha seguido con su promoción y ha acudido este martes a un programa de Radio 4, en el que a vuelto a defenderse de las criticas. «Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse... El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Está una harta, voy de polémica en polémica».

«Llevo veinte años en la música, no sé cuantos conciertos he podido hacer en mi vida. Un día una tiene un problema técnico y te ponen a caer de un burro», ha añadido Montero.