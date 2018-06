Un mapache se vuelve viral después de escalar un edificio de 25 plantas

En una historia con final feliz y que mantuvo en vilo a numerosos internautas se convirtió el arriesgado escape de un mapache que, en poco más de 14 horas, escaló 25 pisos de un edificio en la ciudad de Saint Paul, en EE.UU.

Update: Raccoon that scaled skyscraper in downtown St. Paul is safe and sound https://t.co/BnDiUoHNk9 #mprraccoon pic.twitter.com/tKU1ckfepi

Lo que parecía una tarea sencilla para los empleados del complejo donde se erige el edificio UBS que intentaron hacia el mediodía del martes que el animalito saliera de un espacio en la fachada, se convirtió en una aventura viral que transformó en tendencia de Twitter la etiqueta #mprraccoon.

El pequeño mamífero, intentando escapar de los empleados, escaló en cuestión de segundos el techo de una amplia plataforma que sirve de base para los edificios y de ahí se encaminó hacia la torre, donde su hazaña quedó plasmada en cientos de fotografías, videos y numerosos mensajes de aliento.

Hasta la cinta electrónica de la Radio Pública de Minesota MPR que transmitía noticias fue presa de la incertidumbre e incluyó entre sus mensajes: «Mapache escala St. Paul».

Con el paso de las horas, el mamífero que intentaba alcanzar la cima era seguido desde las ventanas de las oficinas o por curiosos que, binoculares en mano, se apostaron en los alrededores del edificio.

Here are some some updates But he is napping now pic.twitter.com/quxMjJWoyS