Madò Pereta presenta su nuevo videoclip ‘Som mallorquí!’

Madò Pereta ya ha publicado su nuevo video clip ‘Som mallorquí!’. Hace unos días ya promocionó esta canción en el centro de Palma junto a las Sedi Girls.

Con la música de YMCA, de los Village People, con otra letra, obra de Francesc Beltri Gebrat Madò Pereta canta una versión particular: «Palma/una bella ciutat./També Inca/en es centre des pla/ Estim Muro/ Amb llaüt navegar/Catem sempre aquí tot d’una. Sóller !!! Quin port vora la mar/Capdepera !!! No te’n pots oblidar/Ves a Campos !!!/As mercat a comprar pa torrat i seràs lliure. Jo crid al món i dic: som mallorquí. Forasters benvinguts/Illa de ben parits/Cap tristesa aquí no té raó. Som mallorquí...»

En el tema musical se acuerda también a la ensaimada, a los crespells, cocarrois, turrones y almendras, Chopin, al pebre coent, al Mallorca a Primera, a los esclatasangs y al trampó… Y menciona a casi todos los pueblos de la Isla. «Porque todos no cabrían», dice.