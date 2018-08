Divertida reacción de un carterista tras ser cazado por las cámaras de seguridad

Un joven ha sido captado por las cámaras de seguridad de un supermercado mientras robaba una cartera. El acto y la reacción del individuo han sido difundidos por la Policía de Bombay el pasado lunes minutos después de lo sucedido.

El carterista, con suma tranquilidad, sustrae la cartera del hombre de enfrente mientras que un joven que se encuentra detrás de él observa la escena en silencio.

Tras comprobar que le han pillado, el joven saluda, sonríe y hace el gesto de pedir disculpas. Después, muestra a la cámara la cartera antes de devolvérsela a su dueño.

Ante esta 'pillada', el adolescente da un toque a su víctima para devolverle lo que le había robado, alegando que la billetera se había caído de su bolsillo.

El video se viralizó rápidamente por las redes y en tan solo tres días ya acumula más de 5.500 likes, cerca de 2.000 retuits y más de 160 comentarios.

«¡El vídeo es divertido, pero las consecuencias en realidad serán bastante serias!», han afirmado las autoridades en un mensaje tras la difusión de este.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF