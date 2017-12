«Te amo por siempre». mensaje de la hermana de Diana Quer

Valeria Quer, hermana de Diana, joven desaparecido el 22 de agosto de 2016 en A Pobla do Caramiñal, Galicia, ha publicado una serie de mensajes en las redes sociales como despedida, tras conocer que su cadáver ha sido localizado en la madrugada de este domingo en Rianxo, A Coruña.

«Aún recuerdo como si fuera ayer el momento que te hice esta foto. No quiero quedarme con lo malo ni darle vueltas a como has podido pasar tus últimos momentos sino con todo lo bueno que hemos vivido. Cuando yo te molestaba porque así era mi forma de dar cariño o cuando tú me pedías abrazos a cada rato. Me quedo con lo guapa que te vi la última vez que te vi y con la rabia que me dio que usaras mi maquillaje que ya sabes que no me gusta!!! Pero ahora me alegro y por parte me arrepiento de que no lo hayas hecho mil veces más. Voy a extrañar el llegar a casa de clase y verte siempre durmiendo la siesta y tirarme encima tuyo o aquel día que volví a casa y por última vez nos sentamos juntas a comer yogur con cereales en la mesa en la que solíamos comer cuando éramos más pequeñas. Me quedo con los cumplidos que me hacías siempre y con lo bien que te has portado conmigo o también cuando me cabreabas y salías corriendo a encerrarte en tu habitación para protegerte de mi enfadada????Me quedo con que me has dado un gran ejemplo de lucha, por todos los problemas que se te han presentado en la vida y has sido capaz de superar y de ganas de vivir sobretodo. Se te han quedado muchas cosas pendientes pero la más importante es el abrazo que se nos ha quedado pendiente de despedida. No puedo ni encender la television viendo como recogen tu cuerpo de un sitio así en el que acabaste por culpa de un degenerado desgraciado, se me va el alma al ver que mi hermana, mi compañera de vida ha acabado ahí su trayecto en ella. Te quiero mucho diana mucho mucho mucho. Para siempre conmigo, descansa en paz pequeña», es uno de los mensajes de Valeria.

En otro post, publica la última foto de ambas juntas y en uno posterior una imagen de las dos cuando eran pequeñas, en la que le pide que le cuide mucho.