«La mujer vivía en una dejadez absoluta y estaba cantado que iba a pasar algo así»

Vecinos de la mujer alemana de 68 años herida en el incendio de su piso en la calle Aragón de Palma, en la madrugada del sábado al domingo, explicaron que «estaba cantado que iba a pasar algo así».

«Hemos intentado ayudarla llamando a los servicios sociales y ofreciéndole ayuda nosotros mismos, pero no se deja, se pone agresiva y cuando uno no quiere no hay nada que hacer», explicó una de las vecinas.

La mujer herida residía en un segundo piso del número 77 de la calle Aragón y resultó intoxicada grave al arder el sofá. «Es una mujer que tiene problemas con el alcohol, vive sola, no es diógenes porque no trae basura de fuera pero como está muy débil y casi no puede bajar a la calle ha ido acumulando cosas a lo largo de los años, está en una dejadez absoluta por el alcoholismo. Delante del sofá tenía una estufa y el suelo estaba lleno de colillas, cualquier día se iba a producir un incendio», agregó otra vecina.