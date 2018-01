Los sindicatos policiales denuncian que hay turnos con sólo dos patrullas de Policía Nacional

La notable pérdida de efectivos policiales puede afectar a la seguridad de los ciudadanos. La gran mayoría de los sindicatos policiales sostienen que desde hace unos años la disminución de policías y guardias civiles de las Isla resulta «muy preocupantes». De hecho, todos coinciden en señalar que «hay turnos en los que tan sólo patrullan dos coches para toda Palma. También la situación en el aeropuerto es alarmante y algunos días no hay ninguna patrulla dedicada a seguridad ciudadana».

Hace unos días, el diputado balear del Grupo Socialista Miguel Ángel Heredia, hizo público la respuesta del ministro del Interior en el que solicitaba la relación de efectivos catalogados y disponibles de la Guardia Civil y CNP desglosados por autonomías. El número de agentes destinados en Baleares se han visto reducidos en 245.

Los sindicatos consultados por Ultima Hora señalan que los datos del Ministerio están «maquillados» y que en realidad, en Baleares, «habrá unos 1.400 policías nacionales en activo». Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Baleares, apuntan que el Ministerio del Interior está inmerso en negociaciones con la finalidad de aumentar el número de efectivos policiales y también para lograr la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Del mismo modo, también apuntan que parte de los nuevos guardias y policías que tomen posesión de su cargo serán destinados a las Islas. Desde el Gobierno achacan esta disminución de efectivos a la situación de crisis que vivió el país años atrás.

Por su parte, los sindicatos exigen que la tasa de reposición para los próximos años debería ser de un 150 por ciento. «Si se jubilan 3.000 agentes y metemos 3.000 agentes nunca llegaremos a recuperar el número de efectivos de años atrás. Con la seguridad ciudadana no hay que jugar», concluyen. En Baleares, hay un total de 3.416 agentes y falta casi un 20 % de la plantilla por cubrir.

Manuel Pavón, sindicato SUP: «La merma de efectivos está relacionada con la falta de seguridad»

«En la actualidad la Policía Nacional cuenta con unos 1.400 efectivos. No es normal que haya días con dos coches patrulla en las calles y tengamos que derivar servicios a los compañeros de la Policía Local de Palma por falta de agentes. La merma de policías está directamente relacionada con la inseguridad ciudadana. También resulta alarmante la falta de personal en el aeropuerto», dice Pavón.

José María Manso, sindicato SPP: «En invierno ya estamos mal, pero en verano la situación es alarmante»

«La escasez de personal es importante, pero Madrid debería enterarse de una vez por todas que la temporalidad que sufren las Baleares es muy importante. Si en invierno ya tenemos una plantilla insuficiente imaginaos lo que sucede en verano con millones de turistas. Hay que incrementar la plantilla de manera considerable y no disimular los números con alumnos en prácticas», dice Manso.

David Pola, sindicato CEP: «Es necesario actualizar el catálogo de puestos de trabajo»

«Desde el sindicato CEP queremos denunciar que los datos que ofrece el Ministerio no reflejan la realidad. Es necesario actualizar el catálogo de puestos de trabajo. Ahora mismo no tienen en cuenta la creación de nuevos grupos policiales tanto en seguridad ciudadana como en policía judicial. Se van jubilando compañeros y no son reemplazados. Faltan muchos agentes», dice Pola.