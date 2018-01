Arde un coche en plena calle en Andratx

Un coche ha ardido pasado el medio día de este lunes a la altura del número 38 de la calle Balanguera de Andratx después de que su conductor estacionase tras detectar problemas en el motor. La actuación de un policía local y los Bombers de Mallorca han evitado que el fuego produjese mayores daños, aunque se ha visto afectado superficialmente un garaje situado junto al vehículo.

Los hechos se han producido cuando el conductor circulaba por la localidad. Éste ha detectado que el motor no iba bien por lo que ha estacionado el vehículo, aunque no ha podido apagarlo ya que el sistema de arranque no respondía, por lo que se ha avisado a un mecánico.

Antes de que el técnico pudiese llegar al lugar del percance, el coche ha comenzado a arder. La rápida respuesta de un policía local, que con un extintor ha evitado que el fuego se expandiese, y la llegada de los Bombers de Mallorca ha permitido controlar el incidente sin que se hayan producido víctimas.

La dueña del aparcamiento junto al que ha ardido el vehículo se ha mostrado muy afectada, ya que las llamas han dañado superficialmente la propiedad, por la cual había apalabrado su venta el pasado viernes y temía no poder concretarla.