Un joven agrede y roba al artista Amadeo Orellana en la plaza Porta Santa Catalina de Palma

Un joven golpeó y robó al artista Amadeo Orellana en la plaza Porta Santa Catalina de Palma. La agresión ocurrió el pasado sábado alrededor de las dos de la madrugada. Orellana salía del bar Honky Tonk, en el número 9 de la calle Sant Llorenç. «Lo único que recuerdo es que iba solo y, de repente, me vi rodeado de un grupo de chicos. Uno se acercó y me empezó a empujar», recuerda el artista.

El agresor intentó registrarle los bolsillos pero Amadeo Orellana se resistió. Hasta que recibió el primer golpe en la cara. Luego sufrió varios puñetazos en el estómago y en el pecho. El agresor «encontró la riñonera y me robó 150 euros. Me quedé sin respiración cuando me pegó en las costillas. Y ahí fue cuando huyeron». Aquel día había vendido varias obras de arte en un mercadillo. El dinero que llevaba procedía de la venta de sus láminas.

«Ayer [por el sábado] me robaron la mitad de lo que había ganado y me pegaron al salir del Honky. No sé quién ni creo que pudiese reconocer su cara», escribió el artista en Facebook. Amadeo Orellana comenta que el agresor debía tener unos 20 años y que el grupo de chicos eran de nacionalidad española.

En las últimas semanas se han producido varios robos con violencia de madrugada en la zona de Santa Catalina.