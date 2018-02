Guerra de españolidad en Calvià

El mundo al revés. Sobre todo en este caso. El presidente de un edificio de Santa Ponça colocó en lo alto del bloque tres banderas españolas «para dejar claro que somos muy patriotas», a raíz de la cuestión catalana. El jueves, sin embargo, la Policía Local de Calvià entró en la finca y le retiró dos de las enseñas, porque tenían el escudo boca abajo. «Fue un error, lógicamente, pero estoy muy molesto de que entraran así y que sobre todo dudaran de mi españolidad», clama Adolfo Rueda, que ha acudido a la Guardia Civil a denunciar los hechos.

Dos policías

El enredo comenzó el jueves a las dos y cuarto de la tarde. Adolfo, que además de presidente de la comunidad ejerce de portero, estaba comiendo con su mujer Micaela, cuando llamaron a la puerta de la casa, en la Gran Vía Puig de Galatzó. La señora acudió a abrir. Eran dos agentes municipales.

Fue entonces cuando Adolfo le gritó a su esposa qué estaba pasando: «Que dos policías me hacen preguntas muy raras», contestó ella. El hombre, de 56 años, pidió explicaciones a los agentes. «Uno de ellos me dijo que me acababan de quitar dos de las tres banderas españolas de la azotea, porque tenían el escudo boca abajo y parecía un insulto. Yo, por supuesto, no me había dado cuenta de que las había puesto así, aunque ahora ya dudo de que alguien diera el cambiazo. Algún independentista quizás, para cachondearse. No sé».

Muy español

El lío ha ido a más, porque cuando los policías se marcharon el presidente de la comunidad llamó a la Guardia Civil: «La policía me ha retirado dos banderas españolas».

Los beneméritos, pensando lo peor, quedaron estupefactos: «¿Cómo dice? Pase por el cuartel, que esto es denunciable». Y Adolfo no se lo pensó dos veces. Se presentó en el acuartelamiento y volvió a relatar la historia, ahora en persona: «Mis banderas españolas no tiene por qué tocarlas nadie. Los vecinos estábamos de acuerdo en que estuvieran allí. Mira que dudar de mí, con lo español que soy».