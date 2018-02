Polémica porque Pastor encabezó la protesta del CNP y de la Guardia Civil

Angélica Pastor, la regidora de la Policía Local de Palma, nunca deja indiferente a nadie. Si el jueves se convirtió en una heroína para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que le propusieron encabezar su multitudinaria manifestación en favor de la equiparación salarial con las policías autonómicas, este viernes la polémica estalló en su propio cuartel. Algunos sindicatos y policías locales denuncian que «nos dejó plantados en una reunión para defender a otros cuerpos que no son municipales».

Óscar Rojas, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), y que además es policía en el cuartel de San Fernando, explicó a Ultima Hora que hacía diez días que habían fijado una citada con la regidora para la mesa de negociación, que se iba a celebrar el jueves por la mañana en Cort, y donde se iban a tratar temas de la Policía Local y los bomberos. «Antes de la reunión nos dicen que Angélica Pastor no podrá venir, pero no el motivo. La reunión se llevó a cabo, e incluso oíamos en la calle los gritos de los manifestantes, pero lo que nunca podíamos imaginarnos es que ella estuviera allí, bailando y saltando».

Rojas y otros policías locales consultados indicaron que «queremos dejar claro que no tenemos nada contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que consideramos que son muy justas sus reivindicaciones de mejoras salariales, pero lo que no entendemos es que Pastor deje una reunión prevista para tratar temas del cuartel de San Fernando por una manifestación de carácter estatal, en la que ella no pinta nada».

Por su parte, los guardias civiles y policías nacionales consultados por Ultima Hora agradecieron «enormemente» el gesto de la concejala de Seguridad Ciudadana de Palma y aseguraron que no entendían el motivo de la polémica.

Ajuntament de Palma

Desde Cort se informó este viernesque Angélica Pastor encabezó la manifestación «en representación del partido socialista de Balears, no como regidora de la Policía Local». Y añadieron que era previsible que su presencia levantara cierta polémica: «Sabíamos que habría controversia. Lo que queremos dejar claro es que la regidora no dejó plantado a nadie porque esa reunión que dicen que tenía no constaba en la agenda. De hecho, estuvo de 8.30 a 11.30 horas en Pere Garau, en un acto del partido. Si la reunión hubiera estado prevista hubiera acudido».

Sobre su presencia en la manifestación junto a Jorge Campos, del Circulo Balear, las fuentes añadieron: «No puedes controlar que vaya o no ese señor».