Absueltos el policía y el funcionario de prisiones acusados por 'El Ico'

El juzgado de lo Penal número 1 de Palma ha dictado este lunes una sentencia absolutoria contra el policía local de Palma Jaime Garau y el funcionario de la cárcel de Palma Pedro Talavera por un delito de obstrucción a la justicia.



Tanto Garau como Talavera habían sido acusados injustamente, como así se recoge en la sentencia, por Francisco Tomás Fernández Cortés, 'El Ico' de coaccionarlo para que se retractara de sus acusaciones.



La Fiscalía acusaba al policía y al funcionario de haberse coordinado para entregar en la cárcel una carta al 'Ico' con el objetivo de que se retractara de sus acusaciones contra Garau.

'El Ico' había declarado en la macrocausa de corrupción policial por presuntas amenazas y extorsiones de policías locales exigiéndole dinero para evitar que se clausurara su local nocturno de la calle Joan Miró.

'El Ico' aseguró que Garau le había amenazado diciéndole que si seguía declarando «iba a tener muchos problemas» porque le harían muchos controles e inspecciones y le «pillarían en algún control de alcoholemia o en intervenciones de drogas». También afirmó que el policía le dijo «que tuviera cuidado porque le joderían la vida» y que los policías locales estaban «muy organizados» y podían ir a por él.

Según el fiscal, el segundo acusado, funcionario del centro penitenciario de Palma, se encontraba de servicio en el módulo de ingresos y abordó al 'Ico' en la cárcel para darle una carta y explicarle su contenido, porque es analfabeto.

En esta carta, dirigida al juez Penalva, 'el Ico' se desdecía de lo declarado y por tanto negaba que Garau le hubiera amenazado. Según la Fiscalía, el funcionario de prisiones le presionó para que la firmara y la enviara al Juzgado advirtiéndole de que si no lo hacía «a las malas podría entrar por la noche y ahorcarle» y «que le echaría una manta por encima y lo ahorcaría».

Según este relato, el funcionario quería que 'el Ico' enviara personalmente la carta para que constara documentalmente el módulo desde el que había salido la misma. 'El Ico' firmó la carta pero se negó a enviarla y denunció estos hechos frente al director de la cárcel.

Finalmente, la jueza no da credibilidad alguna al testimonio del 'Ico' y absuelve a ambos funcionarios.

En su sentencia la magistrada recoge el testimonio de un funcionario de prisiones que puntualizaba que no vio a Talavera «acercarse en ningún momento al módulo; que no es normal que un funcionario vaya a un módulo en el que no trabaja, que lo tiene que autorizar el jefe de servicio; que en tal caso habría una grabación de vídeo, un registro de puerta y una autorización del jefe de servicio. Que 'el Ico' en ningún momento le refirió amenazas por parte de un funcionario. Pudiendo recordar los continuos alardes del 'Ico' diciendo que el juez actuaba a su dictado; concretando que al ingresar en el módulo 6 le dijo que era el testigo protegido 13 y que tuvieran cuidado con él, diciéndole personalmente que podía señalarlo, y negando rotundamente haber oído algo en relación a una carta del 'Ico exculpando a un polícia local».

Se trata de un duro varapalo a la línea de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de la instrucción de la trama de presunta corrupción en Palma. A partir de ahora, con la sentencia en la mano, serán muchos los acusados y señalados por el hijo de la matriarca de la droga de Son Banya que cuestionarán el testimonio de uno de los testigos clave del fiscal Miguel Ángel Subirán.