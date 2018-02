Un equipo de Bomberos de Palma ha rescatado la tarde de este miércoles a un perro que se encontraba atrapado en el patio interior de un edificio.

Los hechos han ocurrido en la calle Tit Livi de Can Pastilla pasadas las 15.00 horas. Los bomberos, que no han podido acceder al patio a través del primer piso, se han tenido que descolgar desde una altura de 7 metros para poder rescatar al can.

Una patrulla de la Policía Local de Palma ha colaborado también en el rescate.