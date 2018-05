La ‘banda del Rolex’ actúa de nuevo en Portals, Costa d’en Blanes y Andratx

Los ladrones de relojes de lujo, conocidos como la ‘banda del Rolex’, actúan desde hace unas semanas en Portals, Costa d’en Blanes (Calvià) y el Port d’Andratx, donde se han sucedido los robos o intentos de robo.

Al parecer se trata de un mismo grupo organizado que intenta realizar su particular campaña de verano en la Isla y casi siempre actúa del mismo modo. Una o dos personas se acercan a la víctima, intentan hablar con ella con familiaridad y le sustraen el reloj con habilidad dándole un pequeño golpe en la muñeca. Después alguien les espera en un coche, a quien le dan el reloj robado para que huya. Cuando la víctima se percata del robo, si se encuentra al ladrón, éste ya no tiene el reloj en su poder.

En los últimos robos o intentos de robos en Calvià y Andratx, las víctimas han indicado que la ladrona era una mujer, al parecer rumana o búlgara. La Policía Local y la Guardia Civil han intensificado la vigilancia y han identificado a jóvenes sospechosos, también de nacionalidad rumana.

Casos

En los dos núcleos de Calvià, en apenas una semana, se han registrado nueve casos: cuatro de ellos con éxito y cinco fallidos, según han explicado algunas de las víctimas, que han presentado las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil.

En el Port d’Andratx también se han presentado denuncias. Miguel James, vecino de la localidad desde 1985, ha sido uno de los perjudicados. «Estaba en la calle Cervantes y se me acercó una chica joven. Me pidió cómo estaba y qué hacía, como si fuera una amiga. Me tocó, me cogió del brazo y me quitó el reloj. Al principio no me di cuenta pero unos segundos después sí. Le pedí dónde estaba mi reloj y me dijo que no sabía nada, le dije que llamaría a la Guardia Civil y en ese momento ella lo había tirado y me dijo que estaba en el suelo. Al coger el reloj ella huyó y se fue en un coche negro», recordó.

La ‘banda del Rolex’ ya cometió diversos robos el año pasado en el Port d´Andratx, entre ellos el de dos relojes de 50.000 y 30.000 euros en apenas una semana. Los integrantes de la ‘banda del Rolex’ suelen vigilar a clientes de locales de lujo, conductores de vehículos de gama alta y al comprobar que llevan relojes de gran valor los siguen y esperan el momento oportuno para atacarles.