El preso que se fugó en la excursión tutelada por el Port des Canonge es un atracador

El preso de la cárcel de Palma que el lunes se fugó durante una excursión tutelada por el Port des Canonge cumplía condena por varios atracos y hurtos. Se trata de un argelino de 21 años que después fue detenido por la Guardia Civil y que ahora perderá los beneficios penitenciarios que había acumulado.

Tal y como adelantó en primicia Ultima Hora, el grupo que se desplazó a Banyalbufar estaba compuesto por internos de la cárcel, monitores y funcionarios, y la excursión estaba programada por la zona de sa Volta des General.

Los presos que participan en este tipo de salidas deben cumplir unos estrictos requisitos en cuanto a beneficios penitenciarios y suelen estar a punto de obtener el tercer grado, tal y como ocurría con el joven magrebí. A eso de las cinco de la tarde, el presidiario puso una excusa para descolgarse del grupo: «Necesito hacer mis necesidades», y tras recibir la autorización se alejó unos metros.

Los responsables de la visita esperaron un tiempo prudencial y cuando vieron que no volvía se preocuparon, fueron al lugar por donde se había marchado, y no lo encontraron. En los primeros momentos temieron que se hubiera desorientado, pero después llegaron a la conclusión de que se había dado a la fuga aprovechando esos minutos en los que había estado solo. La Comandancia de la Guardia Civil fue informada de lo ocurrido y hasta el Port des Canonge se desplazaron patrullas terrestres, que controlaron las carreteras de entrada y salida. Desde el aire, el helicóptero de la Benemérita sobrevoló los acantilados del puerto y sobre las 19.00 horas reparó en un individuo sospechoso, que resultó ser el magrebí fugado. Rápidamente descendieron del aparato los agentes del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), que lo rodearon y procedieron a su detención. El convicto no intentó escapar de nuevo y tampoco ofreció resistencia. Fue subido al aparato y lo trasladaron de vuelta al penal.