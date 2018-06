Detenido un ladrón tras dar un tirón y caerse de la moto

Un ladrón con pocas luces o muy torpe. Así puede catalogarse a Francisco de Borja A.R., español de 33 años, que fue detenido por agentes de la Policía Local de Palma tras perpetrar un robo en la calle Dentol.



A las 23.45 horas, un matrimonio de la zona de Can Pastilla, estaba paseando cuando, de repente y de forma repentina, por detrás fue abordado por un motorista -que no llevaba casco- que dio un tirón al bolso de la mujer. El ladrón, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Acto seguido, cogió el bolso y se dio a la fuga.



Una patrulla de la Policía Local de Palma se encontraba en las inmediaciones e inició la persecución. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes fueron informados de que el delincuente se había refugiado en el número 7 de la calle Pins. Los policías subieron y lo encontraron agazapado detrás de un mueble del rellano de la tercera planta.



Una vez que se le informó que iba a ser detenido, el sujeto se lanzó a por los policías para agredirlos. Con la ayuda de un vecino, los dos agentes consiguieron reducir al sospechoso. El ladrón, no cesó en ningún momento de amenazar de muerte a los vecinos.