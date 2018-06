Un niño de 5 años daña una estatua y reclaman a la familia unos 115.000 €

Un niño de 5 años ha sido acusado de causar daños irreversibles a 'Aphrodite di Kansas City', una estatua valorada en casi 115.000 euros. Los hechos ocurrieron mientras el pequeño jugaba con su hermano sin vigilancia en el centro comunitario de Overland Park, en la ciudad estadounidense de Kansas.

Los padres de niño recibieron una comunicación de la compañía de seguros reclamándoles una cantidad cercana a los 115.000 euros después de comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro en las que se ve como tira la escultura al suelo.

El artista de la escultura, Bill Lyons, declaró a ABC News que tardó unos dos años crear la estatua y, tras examinar la pieza dijo que no podía repararse. «Está más allá de mis capacidades y deseos de reconstruirlo», dijo.

No obstante, la madre del niño ha denunciado que la escultura debería haber estado fijada a su base. «Ni siquiera se encontraba protegida ni fijada al suelo. Nadie espera ir a un sitio con acceso a los y tener que preocuparse también de que una pieza de arte de 114.000 euros caiga sobre su hijo. Él no lo hizo con malicia, la escultura cayó sobre él. No era seguro... Para nada».