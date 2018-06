La policía de Llucmajor encuentra la serpiente pitón albina que se había escapado

La Policía Local de Llucmajor ha informado de que la serpiente pitón albina que había desaparecido este miércoles ya ha sido encontrada. Según ha explicado el cuerpo policial, ha sido encontrada sobre las 19.30 horas en el domicilio de sus propietarios.

La serpiente pitón albina desapareció en la mañana de este miércoles en Llucmajor. El reptil, que mide aproximadamente un metro, se escapó del terrario de una casa y la madre del dueño dio la voz de alarma al descubrir la fuga.

La mascota estaba en una casa de la calle Bisbe Jaume, en la zona de la rotonda al cementerio. El propietario se encuentra de viaje en Barcelona y la progenitora, de nacionalidad alemana, acudió a la vivienda y descubrió que ya no estaba en el terrario.

La mujer dio la voz de alarma y rápidamente la Policía Local de Llucmajor alertó a los vecinos a través de su página de Facebook. La noticia, en pocas horas, recibió cientos de visitas y cundió cierta alarma en el pueblo: «Estamos recibiendo muchas llamadas sobre la pitón», reconoció un agente municipal, que le quitó importancia al asunto: «Normalmente son animales que no atacan; lo que pasa es que por su tamaño puede dar un buen susto».

La casa donde desapareció tiene una amplia zona ajardinada y la Policía Local sospechaba que podía estar allí «oculta entre las plantas». Los agentes, a través de las redes sociales, recomendaron a los vecinos no acercarse al reptil «si no es necesario», aunque explicaron que no era venenosa «y no tiene por qué ser agresiva».

Los funcionarios pidieron la colaboración ciudadana por si alguien veía a la pitón en las calles del pueblo. Pero al cierre de esta edición, la Policía Local de Llucmajor informó de que la serpiente pitón albina desaparecida ya había sido encontrada con lo que desaparecían todas las alarmas.

Según explicó el cuerpo policial, el reptil fue encontrado sobre las 19.30 horas en el domicilio de sus propietarios, como no se había descartado desde un primer momento. Recordaron que es una especie que no es venenosa y que, a priori, tampoco suele ser agresiva.