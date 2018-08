El parto más accidentado de Palma cumple 18 años

«El pequeño Ismael no es consciente de que ha llegado al mundo de una forma peculiar: a bordo del coche de su padre y sin que su madre pudiera recibir ninguna asistencia médica». Así arrancaba la crónica de Javier Jiménez, actual redactor jefe de Sucesos de Ultima Hora, hace 18 años sobre un matrimonio de Son Rapinya cuya mujer dio a luz en el coche camino del antiguo hospital de Son Dureta. En aquel entonces, Virgilio Galiano, trabajador de Emaya, y María Balbina, ama de casa, acapararon la atención mediática gracias al reportaje publicado por este periódico.

Este martes, 18 años más tarde, Ismael Galiano cumplió su mayoría de edad. Padres e hijo celebraron el aniversario con una sencilla fiesta en la que recordaron las vivencia de aquel martes día 28 de agosto del año 2000. «Yo estaba tranquila viendo la televisión en casa y de repente me vinieron los dolores. Puse la lavadora, me duché y luego las contracciones fueron a más, por lo que le dije a mi marido que era el momento de ir a Son Dureta», recuerda María.

«En aquel tiempo ya había atascos y mi marido comenzó a tocar el claxon del coche, pero no funcionaba. Al pasar la rotonda del colegio Madre Alberta ya no aguantaba más y el niño sacó la cabeza y luego se me cayó dentro de los pantalones», concluye. Ismael pesó 3.300 gramos al nacer y midió 50 centímetros. Ahora, con 18 años, ya nos pide la foto para su Instagram.