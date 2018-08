La mujer detenida en Palma por tener a su hermana viviendo en la escalera concursó en 'Gran Hermano'

La joven detenida el pasado domingo en Palma por obligar a su hermana a dormir en el portal de su casa ha resultado ser Julia Valverde, la primera gitana en participar en Gran Hermano.

Agentes de la Policía Nacional la detuvieron como presunta autora de un delito de coacciones, al echar del domicilio a su hermana y hacerle vivir en el portal del edificio durante dos meses, en el barrio palmesano de Corea. Este miércoles El Español publicó la vinculación de la detenida con el programa de Telecinco.

Los agentes encontraron a la mujer en el rellano de la escalera con algunos de sus enseres, mientras que la detenida declaró a la policía que le había quitado las llaves porque «es muy problemática y le genera muchos problemas».

En una entrevista a Ultima Hora, Julia Valverde (38 años) confesaba en noviembre de 2017 que, a pesar de guardar un grato recuerdo de su paso por el reality, éste no le había hecho «ni famosa ni rica».

Julia reconoce durante la entrevista que pensó que su paso por GH12 «me iba a ayudar a mejorar en todo: trabajo, familia… Pero no, nada. Incluso una noche, estando en la casa, me la pasé cantando flamenco para que así me escuchara la gente, pero no sacaron nada de eso».