La actriz Vanessa Marquez, conocida por 'Urgencias', muere por disparos de la Policía

La actriz estadounidense de origen mexicano Vanessa Marquez, conocida por la serie Urgencias, murió este viernes a los 49 años en South Pasadena (California, EE.UU.) por disparos de la policía cuando desenfundó una arma de aire comprimido que parecía una pistola real, informó Los Angeles Times.

Tras recibir una llamada del casero de la actriz, agentes del Departamento de Policía de esa ciudad, situada a unos quince kilómetros al noreste del centro de Los Ángeles, acudieron al apartamento de la artista para comprobar que se encontraba bien.

Según el relato de las autoridades, Marquez estaba teniendo convulsiones cuando los agentes llegaron al apartamento.

Los Angeles Times aseguró que, recientemente, la actriz había dicho en las redes sociales que había tenido problemas por padecer espasmos y ser celíaca.

Los policías y un psiquiatra hablaron con Marquez durante más de noventa minutos para convencerla de que aceptara recibir ayuda, pero, siempre de acuerdo a la versión de las autoridades, la artista no se mostró dispuesta a cooperar.

Los agentes consideraron que quizá tenía problemas mentales y que parecía incapaz de cuidarse a sí misma.

"ER" actress Vanessa Marquez was shot and killed by police a day during a welfare check at her apartment in South Pasadena https://t.co/hoty7KZjT3 pic.twitter.com/SvbWW1djWq