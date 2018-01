Vallori: «Ganar al Mallorca sería especial para mí»

Guillem Vallori vivirá este domingo un partido especial. El central blanquiazul no esconde las ganas que tiene de disputar del derbi en Son Moix. «Está claro que ganar al Mallorca sería especial para mí», ha afirmado este viernes en rueda de prensa.

Algo más calmado en los últimos tiempos por redes sociales, Vallori ha reflexionado sobre lo que ocurre en internet. «Todo lo que sean piques deportivos los acepto, pero hace tiempo que por mi parte ya no entro», ha confesado.

Sobre la dinámica de los dos equipos el defensa no cree que se puedan tomar como referencia para el derbi. «Llegamos con una victoria y la verdad es que no lo habíamos hecho tan mal para no ganar desde octubre y el Mallorca no creo que llegue en crisis, no tenemos que olvidar que somos los primeros», ha dicho.

Vallori también ha querido hacer un llamamiento a la afición blanquiazul. «La afición ha de estar como siempre. Como en Toledo o en Albacete. Le queremos dar una alegría porque son como de la familia», ha comentado.