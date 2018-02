Álex Abrines, sobre los playoffs de la NBA: «Tenemos una oportunidad bonita de hacer algo grande»

Álex Abrines, jugador español de los Oklahoma City Thunder, dijo este viernes que la franquicia está motivada en vistas a los playoffs y considera que el grupo tiene «una oportunidad bonita de hacer algo grande» esta temporada.

«Queremos subir posiciones y tenemos a Minnesota a tiro», indicó el internacional español a pesar de que los Thunder han perdido cinco de sus últimos seis encuentros. «Hay que centrarse en eso, en ganar partidos y en alcanzar esa posición para tener el campo a favor», añadió. Los Thunder son quintos en el Oeste, a dos partidos y medio de Minnesota.

El mallorquín dijo que la conexión entre Russell Westbrook y Paul George funciona «cada vez mejor», aunque reconoció que al principio «hubo problemas, como en cualquier equipo nuevo con muchas estrellas».

«Poco a poco se han ido conociendo más, igual que con Carmelo Anthony. Saben qué les va mejor a unos y a otros, así que hemos hecho ajustes y sacrificios todos. Carmelo, por ejemplo, tira mucho menos que otros años. Es lo que hay. Unos tenemos que apretar más en defensa y otros crear más para los demás. Se han especificado más los roles últimamente», declaró.

Asimismo, habló sobre el futuro profesional de Paul George, que podría abandonar el equipo a final de temporada. «Lo veo lejano. No le he preguntado, claro. Él solo piensa en ganar y en llegar lejos en los playoffs. Él viene de Indiana, donde nunca ha conseguido nada grande. Aquí tiene esa oportunidad. Tenemos una oportunidad bonita de hacer algo grande», valoró. «Según lo que pase este año, estará más motivado para quedarse... O no, nunca se sabe», señaló.

Además, indicó que aunque Warriors y Rockets parecen estar un peldaño por encima en el Oeste, los Thunder no han perdido contra ellos aún esta temporada.

«Y a Cleveland también le hemos ganado. Al final jugamos mejor contra equipos grandes y frente a otros nos cuesta más. Al final, en los playoffs se verá, pero cualquier equipo de los seis primeros del Oeste puede dar la sorpresa. Hay mucho talento. El que esté mejor en ese momento puede pasar», sostuvo.

Por último, reconoció que los suyos no estuvieron nada acertados en su último partido de cara al aro y eso hizo mella en la defensa. «No hemos hecho malos tiros, pero hay días que no entran y son esos días en los que no puedes dejar que la mente se vaya. Había que apretar más en defensa», concluyó.