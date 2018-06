La aventura más solidaria de Valerie Bisbal y Cat Friend

Dar la vuelta a Mallorca en Stand Up Paddle, sobre una tabla y remando en una singladura que se prolongará por espacio de varias semanas y que tiene el Port de Sóller como punto de partida y final. Ese es el reto que ayer iniciaron la mallorquina Valerie Bisbal y la británica Cat Friend. La finalidad, además del reto deportivo y personal, es apoyar y difundir la labor de la Asociación Ondine, cuya finalidad pasa por proteger el litoral y los ecosistemas marinos de las Balears.

Las dos protagonistas de la Vuelta a Mallorca en SUP (Stand Up Paddle) fueron despedidas ayer en el Port de Sóller por familiares, amigos, representantes de Ondine y varios alumnos del CEIP Pere Cerdà del núcleo costero de la Vall.

Las condiciones meteorológicas definirán la duración de la Vuelta a Mallorca en SUP, que podrá seguirse a través de la web creada a tal efecto (www.sollertosoller.com) o Facebook (Vuelta a Mallorca en SUP). Sóller SUP apoya esta iniciativa, a través de la que, además de difundir la labor de la Asociación Ondine, se recogen fondos para colaborar con sus iniciativas.

Logística

Durante la larga singladura circundando Mallorca (han iniciado el trayecto rumbo a Formentor), Valerie Bisbal y Cat Friend contarán con una o varias embarcaciones de apoyo logístico, en función del lugar por el que transiten y las condiciones climatológicas, y su lugar de descanso serán las playas o calas de la Isla, aunque si el tiempo no acompaña, como parece será este fin de semana, tendrán la opción de descansar y pernoctar en las mencionadas embarcaciones.