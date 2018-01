Albert Riera cuelga las botas

Albert Riera ha anunciado este miércoles a través de su cuenta personal de Twitter que, después de 18 años militando en distintos clubes, ha decidido colgar las botas.

El centrocampista se formó en la cantera del Manacor, su pueblo natal. En el Mallorca fue donde se consolidó, donde debutó con el primer equipo en 2001, donde consiguió la Copa del Rey un año después.

Tras explotar en el Mallorca emigró a Francia en 2004, donde se enroló en las filas del Girondins de Burdeos. Su paso por el país galo no fue el esperado y firmó por el Espanyol la temporada siguiente. Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Galatasaray, Watford, Udinese, Zavrc y Koper, estos dos últimos de Eslovenia, han sido sus equipos.

Así se ha despedido Albert Riera, que llevaba desde finales de 2016 sin competir.

Right time to say BYE as a player. Thanks to the clubs and supporters that have been along this way with me from 2001 till today. Proud and thankful for the way we have been together during 17 years.

Now time to look forward and impatient for my new step!#thanks #football pic.twitter.com/hSX1wwa3ms